ÂæÏÑ¤Î¶õ¹Á¤Ç10Ê¬´Ö¤Ë3ÊØ¤«¤éµßÆñ¿®¹æ¡ÖMayday¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑÅí±à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç8Æü¸á¸å¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬´Ö¤Ë3ÊØ¤«¤éµßÆñ¿®¹æ¤Î¡ÖMayday¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ687ÊØ¤Î¼ÖÎØ¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë³°¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ËÌ³êÁöÏ©¤¬Ìó1»þ´Ö40Ê¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ¹µÒµ¡¤ÎÎ¥È¯Ãå¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ï1ËÜ¤Î³êÁöÏ©¤Ç¤ÎÎ¥È¯Ãå¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÃåÎ¦ÂÔ¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊØ¤¬¶õÃæ¤Ç¤ÎÀû²ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å6»þ52Ê¬¤«¤é¤ÎÌó10Ê¬´Ö¤Ë¥¨¥Ð¡¼¹Ò¶õ392ÊØ¤È7ÊØ¡¢¹á¹Á¹Ò¶õ260ÊØ¤Î·×3ÊØ¤«¤é´ÉÀ©Åã¤ËÂÐ¤·¡¢»ÄÂ¸Ç³ÎÁ¤¬¶ÛµÞ¾õÂÖ¤À¤È¤·¤ÆÁê¼¡¤¤¤ÇµßÆñ¿®¹æ¤Î¡ÖMayday¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
3ÊØ¤Ï¹Ò¶õ´ÉÀ©´±¤Î¿×Â®¤ÊÄ´À°¤È»Ø¼¨¤Î²¼¡¢¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¤ËÃåÎ¦¤·¡¢»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë