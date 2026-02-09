¡É·Ú¡É¤è¤ê°Â¤¤¡ª ¡È200Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö³Ê°Â¥·¥Ó¥Ã¥¯¡È¥¿¥¤¥×R¡É¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡© 225ÇÏÎÏVTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß6Â®MTºÎÍÑÅëºÜ¤Î¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï
¡È·Ú¤è¤ê°Â¤¤¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤à¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤òµÏ¿¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Î¸½ºß¤Î¿·¼Ö¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÏÌó174Ëü¡Á248Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿·¼Ö¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê°Â¤¤200Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡×¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡É·Ú¤è¤ê°Â¤¤"¥Û¥ó¥À¡Ö³Ê°Â¥·¥Ó¥Ã¥¯¡È¥¿¥¤¥×R¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê43Ëç¡Ë
¡¡½éÂå¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤Ï¡¢¡ÖNSX¥¿¥¤¥×R¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é ¥¿¥¤¥×R¡×¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢6ÂåÌÜ¥·¥Ó¥Ã¥¯¡ÊEK·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿¿¹È¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò·Ç¤²¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÂ®¤µ¤È¸øÆ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëµæ¶Ë¤ÎFF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õÎÏÀÇ½¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤äÂç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤¤ÀìÍÑ¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤¬¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Á´À¤Âå¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡ÊFL5·¿¡Ë¤Ï2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤ÏÃíÊ¸°ì»þÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯FFºÇÂ®¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤Ç¤¹¡£4ÂåÌÜ¡ÊFK2·¿¡Ë°Ê¹ß¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î»ÔÈÎ¼ÖFFºÇÂ®¥¿¥¤¥à¹¹¿·¤ò³«È¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¥Î¡¼¡Ö¥á¥¬¡¼¥ÌR.S.¡×¤é¤È·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥à¹¹¿·¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ®¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢200Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤ÇÁÀ¤¨¤ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é2009Ç¯¼°¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬¾¯¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï7Ëü¡Á8ËükmÁ°¸å¤Î¼ÖÎ¾¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¼°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¿¥¤¥×R»Ë¾å¤ÇÍ£°ì¡¢4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢2007Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î3ÂåÌÜ¡ÊFD2·¿¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ò¥»¥À¥ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Â²ó¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê°ú¤Äù¤á¤é¤ì¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¤ÊÀßÄê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4540mm¡ßÁ´Éý1770mm¡ßÁ´¹â1430mm¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC i-VTEC¡ÊK20A·¿¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎòÂåºÇ¶¯¤Î¼«Á³µÛµ¤VTEC¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ225PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯215Nm¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®MT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢NA¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹â²óÅ¾¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü²½¤µ¤ì¤¿¸½Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2007Ç¯Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï283Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤ªÃÍÂÇ¤Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼°¤ä¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ë¥Û¥ó¥À¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Ç¹ó»È¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÀ°È÷µÏ¿Êí¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎVTEC¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÊÂ¤ß¤ÎÍ½»»¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£