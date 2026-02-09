神奈川１区で初当選が確実となり、笑顔を見せる自民党の丸尾南都子氏（中央）＝８日午後８時すぎ、横浜市磯子区の事務所

８日投開票された衆院選は、神奈川県内２０選挙区全てで自民党が公認した２０人全員が当選した。県内の選挙区独占は、１９９６年に現行の小選挙区制が導入されてから初めて。憲政史上初の女性首相に就任した高市早苗氏への高い支持が県内でも追い風となった格好だ。２０２４年前回選では「政治とカネ」の問題が響き、９議席獲得にとどまっていた。公示直前に立憲民主党と公明党が合流した新党の中道改革連合は小選挙区で議席を獲得できず完敗。「高市旋風」に屈した。

与野党４人が立候補した１９区では、自民の草間剛氏が国民民主党の深作ヘスス氏と９日未明まで大接戦を演じた末に２期目の議席を手にした。高市効果は自民の新人にも波及し、出馬した７人が全勝。９区では上原正裕氏が中道の笠浩史氏との一騎打ちを制し、初当選を果たした。

中道は新党効果が浸透しきれず、擁立した１６選挙区で全敗。立民県連で直近まで代表を務めた青柳陽一郎氏（６区）や幹事長だった中谷一馬氏（７区）のほか、立民元代表代行のベテラン江田憲司氏（８区）ら重鎮もそろって沈んだ。

いずれも６人を擁立した日本維新の会や国民民主党、共産党（９人）、れいわ新選組（１人）、参政党（１０人）、社民党（１人）も小選挙区で議席を獲得できなかった。