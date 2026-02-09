◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子 予選リーグ グループＢ 日本―イタリア（９日、イタリア・ミラノ）

アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は、１次リーグＢ組第３戦で開催国のイタリア（同１８位）と対戦し、２―３で敗れた。

スマイルジャパンは、１次リーグの初戦でフランスを３―２で下して白星発進したが、第２戦はドイツに２―５で敗戦。イタリアも１勝１敗で３戦目を迎えており、５チーム中、上位３チームが進出する準々決勝に向けて重要な一戦だった。

第１ピリオドは立ち上がりから日本が積極的にシュートを放ち、フランス戦で五輪３大会連続得点を挙げたＦＷ浮田留衣らが決定的なシュートを放った。しかし、シュートはことごとく防がれ、同１０分頃には連続攻撃でゴール前に迫ったものの、得点は奪えなかった。すると、１２分３４秒にイタリアのファンティンにゴール右上にシュートを決められて先制を許した。１８分５１秒には２点目を献上した。

第１ピリオドの最終盤でイタリアに退場者が出たこともあり、第２ピリオドは数的優位で約１分戦ったが、チャンスを生かせなかった。それでも、２２分４８秒に浮田が豪快なシュートを決めて１点差に迫った。

２７分過ぎには、ＦＷ志賀紅音がゴール前で１対１のチャンスを迎えたが、ＧＫに阻まれた。

３２分頃にはイタリアに攻め込まれたものの、ＧＫ増原が好セーブを見せる。

同３４分には浮田がゴール前でコースを変えてゴールを狙ったが、惜しくも枠から外れる。さらにＦＷ輪島夢叶が連続で惜しいシュート。ラスト２分２７秒でイタリアに２分間の退場者が出て数的有利となり、志賀が強烈なシュートを放ったが、ＧＫがセーブ。床秦留可のシュートもセーブされるなど波状攻撃も実らず、第２ピリオドを１―２で終えた。

まずは同点に追いつきたい第３ピリオドだったが、４０分３７秒に自陣で味方同士の接触するミスからパックを奪われると痛恨の３失点目を喫した。

４３分過ぎにイタリアに退場者が出て数的優位となったが、志賀のシュートがまたもＧＫにセーブをされるなど再三の攻撃も実らず。

それでも、５１分１秒に志賀紅音のシュートは、わずかにパックがゴールラインを越え、数分間のビデオ判定の末、ゴールと認められる。“１ミリ越え”の執念ゴールで１点差に迫った。

その後、ＧＫを上げて６人攻撃を展開して波状攻撃を繰り返したがゴールは奪えず敗戦した。

Ｂ組は３戦全勝で勝ち点９のスウェーデンの準々決勝進出が既に決定。３敗のフランス、１勝１敗のドイツも含めて、４チームで２つの椅子を争う形となっているが、日本は４位に後退。後がない状況となったスマイルジャパンは、１０日の最終戦でスウェーデンと対戦する。