¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Å·³¤¤¬ÎäÅ°¤Ê¶µ»ÕÌò¤Ç¼ç±é¤·¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡Ê£²£°£°£µÇ¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¥¥ã¥¹¥È£¸¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¡¢£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Îó¡¢Ãæ±û¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿´Ý´¢¤ê¤ÎÃËÀ¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾¾Àî¾°ÎÜµ±¡Ê£³£´¡Ë¡££±£¹£¹£¹Ç¯¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡ÖµÆ¼¡Ïº¤È¤µ¤¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¤Ç¤Ï¿¿ÆéÍ³²ðÌò¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡££²£´Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç°ð³ÀÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤ÏÇþÃ«¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¤ÎÉô²¼¡¢°ðÂ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼Æ±Áë²ñ¥¨¥â¤¹¤®¤¿¡ª¡×¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¤Î¾¾Àî¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅö»þ¤ÈÀ¨¤¤ÌÌ±Æ¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¿¿Æé¤¯¤ó¡Ê¾¾Àî¤µ¤ó¡Ë¤Þ¤À¤á¤Ã¤Á¤ãÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¾¾Àî¤µ¤óÎÉ¤¤ÃË¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¾¾Àî¤¯¤ó¤¬¤Þ¤¸¤Ç¥Û¥ó¥È¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Àî¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£