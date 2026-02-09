Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎCÂçºåDFÅÄÃæÈ»¿Í¡¢2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß&È³¶â20Ëü±ß
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè1Àá¤ÇÂà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåDFÅÄÃæÈ»¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï7Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿GÂçºåÀï¤È¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾41Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿FWÆîÌîÍÚ³¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÆîÌî¤Î¼´Â¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ ¶¥µ»¤ª¤è¤Ó¶¥µ»²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò¡ÖÁê¼ê¶¥µ»¼Ô¤Îº¸Â¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ¢¤Ç²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ãø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È20Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï15Æü¤ÎÂè2ÀáÊ¡²¬Àï¤È22Æü¤ÎÂè3Àá¹ÅçÀï¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£
