Å·³¤Í´´õ¡¢ËÜÌ¾¡õ²ÈÂ²¤òÌÀ¤«¤¹¡¡Äï¤Ï7ºÐ²¼¤ÇÅ®°¦¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ÈÂ²¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ÈÂ²¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Åìµþ¡¦¾åÌî½Ð¿È¤Ç5¿Í²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Å·³¤¡£Äï¤Ï7ºÐ²¼¤ÇÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤ÏÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤¿¿Í¤Ç¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ÈÂ²¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å·³¤¡£¤¿¤À¡¢Äï¤Ï¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ê¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢Êì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ·³¤¤¬¡Ö¤ï¤¶¤È¥À¥Ã¥À¥Ã¥À¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë²»¤ò½Ð¤·¤ÆµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥È¥í¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«¡¢É¬»à¤³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ï¡Ö¤æ¤ê¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
