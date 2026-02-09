¡¡JRÅì³¤¤Ï9Æü¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î±Ø¤ÇÍ£°ì¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»³Íü¸©±Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î11Æü¤ËÃå¹©¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¹ÃÉÜ»Ô¤Ê¤É¤Ç·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»³Íü¸©±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï3·î11Æü¤ËÃå¹©¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»³Íü¸©±Ø¤Ï¥ê¥Ë¥¢¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤ÇÍ£°ì¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÀî¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Î´Ö¤ò·ë¤Ö6¤Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ø¤¬Ãå¹©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡»³Íü¸©±Ø¤Î¹©»ö¤Ï¹ÃÉÜ»Ô¤ÈÃæ±û»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÅìÀ¾¤ª¤è¤½1.2¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ø¼Ë¤Ï¹â¤µ32¥áー¥È¥ë¤Î4³¬·ú¤Æ¡¢²þ»¥¤Ï2³¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¡¡¹©»ö¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢2031Ç¯Ãæ¤Ë´°À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£