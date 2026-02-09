◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2-3 イタリア（大会4日目/現地9日）

アイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”は、イタリア(世界ランク18位)に惜敗しました。

5チーム中、上位3チームが準々決勝に進める予選リーグのグループB。世界ランク8位の日本はここまで1勝1敗(勝ち点3)で、同じく1勝1敗で並ぶイタリアとの重要な1戦に臨みました。

第1ピリオド、日本はイタリアと互角の戦いを演じますが12分34秒に失点し、先制点を許します。さらに佐藤虹羽選手が反則で2分間退場となると、 1人少なくなった日本はその直後に2失点目。苦しい展開となります。

第2ピリオドでは、2分48秒に浮田留衣選手がゴールを決め1点差に詰め寄ります。日本はその後も怒とうの攻めを見せてイタリアの3倍以上となる15本の枠内シュートを浴びせるも、追いつくことができず。1点ビハインドで最終ピリオドへと突入しました。

迎えた第3ピリオド、日本は開始直後に味方同士が接触してイタリアにパックを奪われると、そのまま持ち込まれ失点。再び2点差とされたスマイルジャパンは11分1秒、志賀紅音選手のシュートがゴールラインを割ったかビデオ判定となりましたがこれが認められゴールとなり、再度1点差に迫ります。

日本は最終盤、ゴールキーパーを下げてフィールドプレーヤー6人での攻撃を仕掛ましたが一歩及ばず。2-3で敗戦し、予選リーグ1勝2敗となりました。

日本は現地10日、ここまで3戦全勝のスウェーデン(世界ランク7位)と対戦します。

【グループB順位表】1位 スウェーデン 3勝0敗 勝ち点92位 イタリア 2勝1敗 勝ち点63位 ドイツ 1勝1敗 勝ち点34位 日本 1勝2敗 勝ち点35位 フランス 0勝3敗 勝ち点0