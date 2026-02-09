¹õ¡¦¶â¡¦¹õ¡¦¶â¡¦¹õ¡¦¶â¡ÄÆüËÜ¤È·ãÆ®¡¢ÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¡Ä¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¥¹¥È¥é¥¤¥×´ñÈ´¥Ø¥¢¡É¤ÎÈëÌ©
¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÍÞ¤¨¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¤³¦½÷²¦¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÏÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡½÷»ÒSP¤Ç74.90ÅÀ¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ê¥¦¡£±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ò¼Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶â¤È¹õ¤ò¸ò¸ß¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï1·î¤ÎÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢¤ÎºÝ¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥ê¥¦¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ¤â¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤¯¤«¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥ê¥¦¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ËèÇ¯1ËÜ¤º¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î12·îËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥ê¥ó¥°¤òÁý¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£ºÇ½é¤Ï2023Ç¯Ëö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢12·î31Æüº¢¤ËÃÏ¸µ¤Î¼«Âð¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤â¤Ã¤È¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÊÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ëÃã¿§¡Ë¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢2²óÌÜ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Î¡£¡Ø¤¢¡¢»ä¤ÎÈ±¤ÏÃÏÌÓ¤¬¤¹¤´¤¯°Å¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥µ¥í¥óÀìÇä¤ÎÀ½ÉÊ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤Î¾õÂÖ¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥ó¤â´°àú¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë