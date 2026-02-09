Ado¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×MV¸ø³«¡£ÉÔ´°Á´¤Ê¤Þ¤Þµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹´õË¾¤òÉÁ¤¯
Ado¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜMV¤Ï¡¢´°àú¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÁÓ¼º¤È¸ÉÆÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤âµ±¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£ËÜMV¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤âÃ´Åö¤·¤¿³¨»Õ¤Î¤Á¤ã¤Ã¤Ô¡¼¡¢±ÇÁü¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎZIIEK¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¼ç¤ËVOCALOID³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê²È¤Î¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£Ado¤È¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡×°ÊÍè¡£¥ÉÄ¾µå¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Ado¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯»Ï¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×
2026Ç¯1·î26Æü(·î) ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://ado.lnk.to/angelseekPR
¢£·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù
Ëè½µ¡Ê·î¡Ë 21»þ¡Á21»þ54Ê¬ÊüÁ÷
¢ã½Ð±é¼Ô¢ä
¶¶ËÜ´ÄÆà
¸þ°æ Íý
µÜÀ¤Î°Ìï
²»ÈøÂö¿¿
ÇÏ¾ì Å°
Çö¹¬¡ÊÇ¼¸À¡Ë
µö ËËÞ(INI)
¡¿¡¡
ÆâÅÄÍý±û
ÂçÃ«Î¼Ê¿
ÂçÄÍÇ«¡¹
¡¿
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
Â¾
¢ãµÓËÜ¢ä
º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡¢¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¡Ë
¢ã¼çÂê²Î¢ä
Ado ¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡Ù (¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯)
¢ã²»³Ú¢ä
¶áÃ«Ä¾Ç·
¢ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¢ä
郄ÌÚÍ³²Â
ÂßÀîÁï»Ò¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¢ã±é½Ð¢ä
º´Æ£Í´»Ô¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡ÙÂ¾¡Ë
Ê¥¾åÀµ¿Í¡Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡ØÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡Ø¼«Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¸øÅ¾¤¹¤ë¡ÙÂ¾¡Ë
µÆÀîÀ¿¡Ê¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ØÉü½²¥«¥ì¥·¡Ù¡Ø¤ª·Þ¤¨½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÙÂ¾¡Ë
Ä«ÈæÆàÍÛ»Ò¡Ê¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡ÙÂ¾¡Ë
¢ãÀ©ºî¶¨ÎÏ¢ä
¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¢ãÀ©ºîÃøºî¢ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.fujitv.co.jp/yandoku_fuji/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/yandoku_fuji
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/yandoku_fuji/
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@yandoku_fuji
¢£LIVE Blu-ray & DVD¡ØHibana¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü(¿å) È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡¡https://ado.lnk.to/hibana
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡¡https://www.universal-music.co.jp/ado/hibana-bddvd/
Á´6·ÁÂÖ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê&¥ª¡¼¥é¥ó¥É
ÉÊÈÖ¡§TYXT-19045
²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray Disc 1¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
Blu-ray Disc 2¡§¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦Kia Center¸ø±é
¹ë²Ú¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê¥µ¥¤¥º¡§ÌóW140mm¡ßH196mm¡ßD26mm¡Ë
¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥µ¥¤¥º¡§ÌóW135mm¡ßH190mm¡Ë
¥¥é¥¥é¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch /
24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê&¥ª¡¼¥é¥ó¥É
ÉÊÈÖ¡§TYBT-19054
²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD Disc 1¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
DVD Disc 2¡§¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦Kia Center¸ø±é
¹ë²Ú¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê¥µ¥¤¥º¡§ÌóW140mm¡ßH196mm¡ßD26mm¡Ë
¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥µ¥¤¥º¡§ÌóW135mm¡ßH190mm¡Ë
¥¥é¥¥é¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÉÊÈÖ¡§TYXT-10087
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÉÊÈÖ¡§TYBT-10098
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¥ª¡¼¥é¥ó¥É
ÉÊÈÖ¡§TYXT-10088
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦Kia Center¸ø±é
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch
¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¥ª¡¼¥é¥ó¥É
ÉÊÈÖ¡§TYBT-10099
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦Kia Center¸ø±é
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤È½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¤Î¥¥é¥¥é¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´·ÁÂÖ¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¡£
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÏÆ±°ì¡£
¢¨24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÈÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î¤ß¼ýÏ¿¡£
¢£Blu-ray, DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ú¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡Û
¤¦¤Ã¤»¤§¤ï
¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥È
¥®¥é¥®¥é
¾§
¥¯¥é¥¯¥é
¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É
MIRROR
¥·¥ã¥ë¥ë
¥¨¥ë¥Õ
Value
Stay Gold
¥ë¥ë
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ
µÕ¸÷
¥¶¥Í¥ê
¥Ò¥Ð¥Ê
Episode X
ÍÙ
¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«
¿·»þÂå
¡Ú¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦Kia Center¸ø±é¡Û
¤¦¤Ã¤»¤§¤ï
¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥È
¥®¥é¥®¥é
¾§
¥¯¥é¥¯¥é
¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É
MIRROR
¥·¥ã¥ë¥ë
¥¨¥ë¥Õ
Stay Gold
Value
¥ë¥ë
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ
µÕ¸÷
¥Ò¥Ð¥Ê
Episode X
ÍÙ
¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
Chandelier
¿·»þÂå
¡ãÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¢£LIVE Blu-ray¡õDVD¡ØHibana¡Ù¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê ¡§¡ÖAdo STADIUM LIVE 2026¡×¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÊÌÀÊ±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë
¡ØHibana¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖAdo STADIUM LIVE 2026¡×¸ø±é¤ÎÆÃÊÌÀÊ¹ØÆþ¸¢¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë±þÊç´ë²è¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î25Æü(¿å)10:00¡Á4·î5Æü(Æü)23:59
¡ÖAdo STADIUM LIVE 2026¡×¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/articles/news/ar26oTjF82KqhFfDZfDCySQ2
¢¨±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Á¥é¥·¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×¤Ï½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃêÁª¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¾·ÂÔ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿·èºÑ»þ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ë²Ã¤¨³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
LIVE Blu-ray¡õDVD¡ØHibana¡Ù¤ò³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Ìó50¡ß68mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊA2¡Ë
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(A4)
¡¦TSUTAYA RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86mm¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(90¡ß90mm)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¡(A6)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É
¡¦¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°/ CDJAPAN(OVERSEAS) ¡§ ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê100mm¡Ë
¡¦Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Ìó50¡ß68mm)
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨Ado Official Music Shop¤Ï¸½ºß³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨UNIVERSAL MUSIC STORE¤ÈAdo Official Music Shop¤ÎÆÃÅµ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨NEOWING¤ÈCDJAPAN(OVERSEAS)¤ÎÆÃÅµ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»ÅÍÍ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Blu-ray¤Þ¤¿¤ÏDVD¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓCD¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë22:00 Á´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§https://ado.lnk.to/angelseekPR
◾️¡ãAdo 5th Anniversary Exhibition ¡ÈAdotomy¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/
¢¡Åìµþ
¾ì½ê¡§À¾Éð½ÂÃ«Å¹ ¥â¥ô¥£¡¼¥À´Û6¡¦7³¬¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾å¡Ë=ÆÃÀß²ñ¾ì
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1
¡¦JR»³¼êÀþ ½ÂÃ«±Ø ¥Ï¥Á¸ø²þ»¥ÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´ÀþÃÏ²¼ÄÌÏ©¡Ê½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡Ë½Ð¸ýA6-C¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya
¢¡Âçºå
¾ì½ê¡§¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª£·³¬¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1-60
¡¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÌó ÅÌÊâ1Ê¬
¡¦Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø Ìó7Ê¬
https://www.nambaskyo-convention.com
¢¡Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦Á°Çä·ô
Á°ÇäÆþ¾ì·ô¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕÁ°ÇäÆþ¾ì·ô¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡¢ ¥Á¥±¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕÁ°Çä·ô¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ°ú´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸åÆü°ú¤´¹¤¨¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü·ô
Æþ¾ì·ô¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü²ñ¾ìÁë¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°Çä·ô¤¬´°Çä¤Î¾ì¹ç¤Ï²ñ¾ìÁë¸ý¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æü»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡¡Ado¤È»ä¡Ù
2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
Ãø¼Ô¡§¾®¾¾À®Èþ¡¡È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¡ISBN¡§978-4-04-897660-2
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÊÇ¿ô¡§336¡¡È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¡
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR
¢§¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/vivarium_songPR
¢£¡ãAdo STADIUM LIVE 2026¡ä
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
³«¾ì / ³«±é¡§16:00 / 18:00
¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷Àè¹ÔÍ½Ìó
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë10:00 ¡Á2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃêÁª¡Ë
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://c-rayon.com/result/cloudnine/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
VIPÀÊ¡ï30,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿VIP¥°¥Ã¥º&ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
SSÀÊ¡ï20,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë
SÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
BÀÊ¡ï7,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¼Ö°Ø»ÒÀÊ\15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ö3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ö1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¸ÂÄê 4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç
¢¡ÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô ¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¡¦¹ØÆþ»þÆ±¹Ô¼ÔÅÐÏ¿É¬¿Ü¡ÊÆþ¾ì»þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÇÛÉ¬¿Ü¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¹ØÆþ»þ¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ßÊ¬ÇÛÉÔ²Ä¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±»þÆþ¾ì²Ä¡Ë
