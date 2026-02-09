M¡ªLK¤¬ºÇ¿·¶Ê¤òÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤¬¡ÖXTC¡×¤ò¥Õ¥ë¤ÇÈäÏª¡¡Íè½µ¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù
¡¡2·î16Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤òºÌ¤ë½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤È²Î¾§¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢½ãÅÙ100¡ó¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤òÈäÏª¤·ÂÐ·è¡Ö¤¨¡¢¹¥¤¡×
¡¡M¡ªLK¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤òÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤Î²Î¾§¶Ê¤¬·èÄê¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Èà¤ÎÎ¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¿ÀÈëÅª¤Ê±Æ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖXTC¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡×¤ÇSnow Man¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëLDHÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡£ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢À¤³¦¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢SHOW¡¢TAKUMI¡¢HINATA¡¢TAKI¡ÊTHE JET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¾®Àîºù²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë¤ÎÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¡ÖPledge¡×¡Ö¼ê»æ ¡ÁÇÒ·¼ ½½¸Þ¤Î·¯¤Ø¡Á¡×
¡áLOVE
A¤§! group¡ÖAgain¡×
King ¡õ Prince¡ÖWaltz for Lily¡×¡ÖTheater¡×
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×
NAZE¡ÖBABYBOO¡×
HANA¡ÖCold Night¡×
M¡ªLK¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÚÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡Û
¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊSnow Man¡Ë
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢À¤³¦¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢
SHOW¡¢TAKUMI¡¢HINATA¡¢TAKI¡ÊTHE JET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¾®Àîºù²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2·î16Æü19»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢½ãÅÙ100¡ó¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤òÈäÏª¤·ÂÐ·è¡Ö¤¨¡¢¹¥¤¡×
¡¡M¡ªLK¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤òÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤Î²Î¾§¶Ê¤¬·èÄê¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Èà¤ÎÎ¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¿ÀÈëÅª¤Ê±Æ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖXTC¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¡ÖPledge¡×¡Ö¼ê»æ ¡ÁÇÒ·¼ ½½¸Þ¤Î·¯¤Ø¡Á¡×
¡áLOVE
A¤§! group¡ÖAgain¡×
King ¡õ Prince¡ÖWaltz for Lily¡×¡ÖTheater¡×
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×
NAZE¡ÖBABYBOO¡×
HANA¡ÖCold Night¡×
M¡ªLK¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÚÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡Û
¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊSnow Man¡Ë
ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢À¤³¦¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢
SHOW¡¢TAKUMI¡¢HINATA¡¢TAKI¡ÊTHE JET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¾®Àîºù²Ö¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls2¡Ë
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2·î16Æü19»þÊüÁ÷¡£