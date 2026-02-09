Å·³¤Í´´õ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»ÒÌò¡Ö¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´é¤¬À¨¤¯°õ¾ÝÅª¡×¸å¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó
¡¡½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2005Ç¯¤ÎÆ±¶É·ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»ÒÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÇÅ·³¤¤Ï¾®³Ø¹»¤Î½÷À¶µ»Õ¡¦°¤µ×ÄÅ¿¿ÌðÌò¤Ç½Ð±é¡£Ìµ»üÈá¤ÇÎä¹óÌµÈæ¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤È´Ù¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ11ºÐ¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤â½Ð±é¡£°ËÆ£¤ÏÅ·³¤¤¬Ã´Ç¤¤Î6Ç¯3ÁÈ¤Î»ùÆ¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¡¦»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÄÃæÅíÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸ÅÌ20¿Í¤°¤é¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿§¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Î¿§¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¡£¿´¤Î´¶¤¸¤È¤«¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº»è½¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´é¤¬À¨¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¨¤¯¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º»è½¤Á¤ã¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤ÎÀ¨¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½÷Í¥¤µ¤óÂ³¤±¤Æ¤Í¤È¤«¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤«Çû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Ï¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡£