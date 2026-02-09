±§³ÀÈþÎ¤¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¹ç¤¦¡¡¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿SNS¼Ò²ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢´äºêº»ÍåÌò¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Âè4ÏÃ¤Î¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¡É¿ÀºêÍ´¼ù¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡È¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿ー¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
»²¹Í¡§±§³ÀÈþÎ¤¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»þÂå¤Î¡È¤É¤óÄì¡É¤È¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ ¡¡¡ÖÅú¤¨¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡´äºê¤ÏÀ°·Á³°²Ê°å»Õ¤Ç¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー12Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥ê¥¢¥ë¥»¥ì¥Ö¥É¥¯¥¿ー¡£¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¹âµéÎÁÍý¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥¢¥í¥Þ¤òÊ²¤¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬¥µ¥¦¥Ê¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º»Íå¤Ï¥è¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤È¤³¤È¤óÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¹ç¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ÛÄÇ¾É¤Ë¤è¤êº»Íå¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¿¿Í³¡Ê¹©Æ£Èþºù¡Ë¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë¿å¤ò°û¤ó¤Ç·ã¤·¤¯¤à¤»¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢MRI²èÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤¤¤¬¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À°³°¤ÈÇ¾³°¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢SNS¼Ò²ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º»Íå¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¿¿Í³¤Ï¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎSNS¤ËÇû¤é¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤«¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤――SNS¾å¤Ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òºî¤ê½Ð¤¹À¸¤Êý¤â¸Ð²»ÇÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý²ò¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤¡¤±¡×¤À¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ï1Ëç¤À¤±¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÀÄ¿¹¤ÎÉ÷·Ê¤«¤éÈà½÷¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¡Ö¼Ú¤êÊª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¡¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Ð²»ÇÈ¤âÇ¾³°¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ëº»Íå¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ±¤¸²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤ÇÊì¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤Î¤¢¤ë¾¾ËÜ¡ÊÇö¹¬¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë´äºê¤Ï°å¼Ô¤¬2¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´µ¼Ô¤ò»ë¤ëÆüËÜ¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÊÁ´ÂÎ¤Ç1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´µ¼Ô¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«Êý¼°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥Æ¥¥Èー¡É¤Ç¡¢ÎïÆà¡ÊÆâÅÄÍý±û¡Ë¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÊÂçÍ§¡Ê²»ÈøÂö¿¿¡Ë¤Ç¤â¡È¥Þ¥êー¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¾îÍÍ¡É¤À¤È´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤ë»ÏËö¤À¤¬¡¢¥¤¥¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¾ËÜ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Ð²»ÇÈ¤â¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤êÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿1¤ÄÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤ÎÂçÍ§¡¢Âè4ÏÃ¤Î¿Àºê¤ËÂ³¤¡¢Âè5ÏÃ¤Ç¤â¥ª¥Ú½ª¤ï¤ê¤Ë¸Ð²»ÇÈ¤Ïº»Íå¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥Ú¡á¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·ö²Þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë±£¤·»ö¤ò¤»¤ºËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸Ð²»ÇÈ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º»Íå¤¬µ¢¤êÆ»¤Ç¸ì¤ë¡¢º£¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸üÏ«¾Ê¤äÀ¯¼£²È¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¸Ð²»ÇÈ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¥¹¥±ー¥ë¤³¤½Âç¤¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò²þ³×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢º»Íå¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¸Ð²»ÇÈ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ñー¥Æ¥£ーÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸üÏ«¾Ê°åÀ¯¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Îµá¿´ÎÏ¤¿¤ë¤ä¶²¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Î¿ÀºêÁ³¤ê¡¢º£²ó¤Îº»ÍåÁ³¤ê¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿ÈþÃËÈþ½÷¤Î¸Ð²»ÇÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤¤°å¼Ô¤Ç¤â¡¢´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤¿¤À¤Î¥¢¥Û¤Î¥Ñ¥ê¥Ô¡É¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Ð²»ÇÈ¤È¡È¥Ð¥«¤Ê¥ä¥ó¥ー¡É¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º»Íå¤¬¸ß¤¤¤Ë¡Ö¥¬¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¤Ï¡ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë