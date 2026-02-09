TGC¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç½é³«ºÅ¡ªÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ù
Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎVan Phuc City¤Ç¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ê°Ê²¼¡¢TGC Vietnam 2026¡Ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ù
Æü±Û¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¡ÖTGC Vietnam 2026¡×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢Acecook Vietnam¡Ê¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Acecook Vietnam¤Ï¡¢¡ÖCook Happiness through Innovation¡Ê³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨ÀÊ¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Acecook Vietnam¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê³×¿·¤ÎÀº¿À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¿©¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸ÄÀ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÉÊ¼Á¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖTGC Vietnam 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü±Û¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿ô²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëSOOBIN¤äMIN¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëQuang Hùng MasterD¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëPhương Ly¡¢LyLy¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞCaptain Boy¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ONE OR EIGHT¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMiyuna¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Æü±Û¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢TGC¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é³«ºÅ¤òºÌ¤ë¡£
TGC¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü
Åìµþ¤ÎTGC¥Á¡¼¥à¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÃåÊª¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£W TOKYO¤¬¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¾¢¤Ë¤è¤ë°ïÉÊ¤ò¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î´ÑµÒ¤Ë¤â¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¥ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óDNA¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¿ÁØÅª¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ËÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
TGC¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ®¶¸¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¶¦Í¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®¤ÈÍ¢½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡ÊÎ¬¾Î¡§TGC Vietnam 2026¡Ë¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü³«ºÅÃÏ
Van Phuc City ¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
2026Ç¯2·î9Æü¤è¤ê Ticketbox ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¡ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Japan¡Ë
ONE OR EIGHT¡¢Miyuna
¡ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Vietnam¡Ë
SOOBIN¡¢Quang Hùng MasterD¡¢MIN¡¢Phương Ly¡¢Captain Boy¡¢LyLy¡¡Â¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È