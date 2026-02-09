¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ªÊ¢½Ð¤»¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÇ¹â¡×
²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤Î¤Ø¤½½Ð¤·»Ñ
1ËçÌÜ¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÎÐ¤Î±§Ãè¿Í¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Ø¤½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Ó¤ì¤Î¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÊ¢½Ð¤»¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Østyling: kaela kimura¡Ù¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¤Ã¤¹¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¥á¥¤¥¯¤â°áÁõ¤â·ã¥«¥ï¡×¡Ö¤Þ¤¿¤â¤äNewKAELA¡×¡ÖÇÉ¼ê¥«¥é¡¼¤ò¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤Þ¤·¤¿¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö2026.02.08 LIVE ¡ÈKatsina Session Presents vol.2¡É - The return - HINA=MATSURI 2026¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖKatsina Session Presents vol.2¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4ËçÅê¹Æ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¤²ÖÊÁ¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤òÈäÏª4Æü¤Ë¤Ï¡ÖMOVIE¡×¤È¡¢1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ°²è¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Öµ×¡¹¥ï¥ó¥Þ¥ó¥«¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)