¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÈþÍÆÀ°·Á»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¤â¤·¤¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼Â¤Ï¡¢À¨¤¤ÇöÌÓ¤ËÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Æ¬¤ËÃí¼Í¡¢¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤¬¡ÖÄË¤½¤¦¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÈ¿±þ¡£
¡¡¡Ö¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤ÎÊý¤¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£²¿²ó¤«ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£À°·Á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤Ï¡¢ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É¡ÊAGA¡Ë¤äÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¡£·ì´É³ÈÄ¥ºîÍÑ¤Ë¤è¤êÌÓº¬¤Ø±ÉÍÜ¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¡¢È¯ÌÓ¡¦°éÌÓ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£