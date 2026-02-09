MISAMO¡¡¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤òUSJ¤ÇÀ¤³¦½éÈäÏª¡¡¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â
TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëMINA¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢SANA¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢MOMO¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬6Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¤ÊÆ¤ÎÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£MISAMO¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØNEW LOOK¡Ù¤ò¥¨¥ë¥â¤ä¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMOMO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î MISAMO ¤Î¶Ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¡ØConfetti¡Ù¤ÏÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£