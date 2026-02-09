¡ÚPS5¡ÛSIE¡¢¡ÖState of Play¡×2·î13Æü7»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£60Ê¬°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°ÈÇPlayStation Studios¥¿¥¤¥È¥ëºÇ¿·¾ðÊó¤â
¡ÚState of Play¡Û 2·î13Æü7»þ～ ÇÛ¿®
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2·î13Æü7»þ¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¾ì½ê¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎPlayStation¸ø¼°YouTube¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡Ë¡¢Twitch¡Ê±Ñ¸ì¤Î¤ß¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖState of Play¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¡¢PlayStation Studios¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï60Ê¬°Ê¾å¡£
ÆüËÜ»þ´Ö2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£·»þ¤«¤é¡ÖState of Play¡×ÊüÁ÷·èÄê¡ª
PlayStation Studios™¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡¢60Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
