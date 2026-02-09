亀梨和也、過酷な撮影秘話明かす 7分以上雪山歩くもカットかからず「追い込んでくださった」【北方謙三 水滸伝】
【モデルプレス＝2026/02/09】俳優の亀梨和也が9日、都内で開催された連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 ジャパンプレミアに出席。過酷な撮影を振り返った。
屈指の強さと人気を誇る英傑として登場する林冲を演じた亀梨は「演じさせてもらったシーンもそうですけど、とにかくそのスケールを日々感じさせていただいたといいますか。スタンバイチーム、メイクさん、美術さん、衣装さんもそうですけれども、エキストラの皆さんも何十人何百人という方たちが、日が昇る前からスタンバイが始まって、やっと撮影にたどり着くという。そういう日々の中で。こんなところにこんなに車が、コンテナがあって。毎回そういうものを設営してくださったりしていて」と回顧。「我々はそういった中で、用意してくださった環境で演じさせてもらったんですけど、それでもやはり、雪山のシーンは過酷でしたね」と撮影秘話を明かした。
◆亀梨和也、過酷な撮影振り返る
また「監督が、絶対にそんなに長く使わないだろうなっていう、7〜8分の長回しで。最初はスタッフさんに『ここからあの辺を目指して歩いてください』って言われて、分かりましたって。シーンが出てくると思うんですけど。カットがかかるまで我々は演じるので、あの辺を目指して歩いているんですけど、永遠にカットがかからず、あの辺をずっと通り越しても、ずっとカットがかからずに（笑）。そういった意味で追い込んでくださったといいますか、演じる以上のリアリティというか。それは体の動きであったり、表情であったり。まさしく林冲そのものを活かしてもらったなっていうのは、監督ありがとうございました」と語った。
しかし、ここで若松監督は亀梨の言葉を聞いていなかった様子で、亀梨は「聞いてますか？監督（笑）」とツッコミを入れて会場を沸かせていた。
◆亀梨和也、アクションシーンで共演・佐藤浩市に感謝
武を極めた王進（佐藤浩市）とのアクションシーンについて、亀梨は「撮影の前も、稽古といいますか、リハーサルをさせてもらって。本番も、ああいう近場で実際にぶつけ合って。ぶつけて来いとおっしゃってくださったので、本当に腕にばーっとぶつかりに行ったりすることは、貴重な経験でした。すごく緊張しましたけど」と回想。そして「浩市さんとは20年前に共演させていただいて、それからも関係を続けさせてもらっていたので、よかったです。初めましてで佐藤浩市さんだったら、なかなか行けなかったなと思うんですけど、よかったです。ありがとうございます」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
