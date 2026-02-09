¡Ö귀차니스트¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¢¤ëÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö귀차니스트¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö귀차니스트¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö귀차니스트¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö귀차니스트¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
·ÁÍÆ»ì¤Î¡Ö귀찮다¡Ê¥¯¥£¥Á¥ã¥ó¥¿¡Ë¡×¡á¡ÖÌÌÅÝ¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢¡Ö¡Á¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¡¢±Ñ¸ì¤ÎŽ¢ist¡Ê¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö게으르다¡Ê¥±¥¦¥ë¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¡Ö게으르니스트¡Ê¥±¥¦¥ë¥Ë¥¹¥È¡Ë¡×¡á¡ÖÂÕ¤±¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
