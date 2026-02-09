RAVIJOUR¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ÇÅ»¤¦2026¿·ºî♡ÀöÎý¤È¿§¹á¤¬¶¦Â¸
¡Ö¥»¥¯¥·ー¤ËÀ¸¤¤ë Just be yourself¡×¤ò·Ç¤²¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëRAVIJOUR¡£2026 COLLECTION#1¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤±¤µ¤äµ¤¹â¤µ¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¿§¹á¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê½÷ÀÁü¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤ä·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È¼«¿®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¿È¤ËÅ»¤¦¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÀ°¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ´¶¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹♡
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Èµ¤ÉÊ¤òÅ»¤¦°ìÃå
±©º¬¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥¢¥ô¥§¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤ë¥·¥êー¥º¡£
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È¥Ö¥é¤Ï8,900±ß¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ê¥ë¥ìー¥¹¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3,900±ß¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ñー¥×¥ë¡¢¥°¥ìー¡¢¥ß¥ó¥È¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢´Å¤µ¤ÈÃÎÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Rosem¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー♡Ñ³¤²¤Ê¿§µ¤¤òÅ»¤¦
ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀöÎýÈþ
¡Ö¥ô¥§¥ê¥·¥¢¡×¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤¿µ±¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥·¥êー¥º¡£¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¤Ï8,900±ß¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥³ー¥É¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3,900±ß¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ìー¤Î¥«¥éー¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Ä¤Î¤¢¤ë¿§¹á¤ÈÁ¡ºÙ¤µ
¥¨¥ë¥¶¤ÏÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ËÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤ò½É¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È¥Ö¥é¤Ï8,900±ß¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¤Ï3,900±ß¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¤Î3¿§Å¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥êー¥Ì¤Ï¡¢¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é8,900±ß¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ê¥ëT¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3,900±ß¡£
¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ñー¥×¥ë¤¬½À¤é¤«¤Ê¿§¹á¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
RAVIJOUR¤Î2026 COLLECTION#1¤Ï¡¢½÷À¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë18,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Ü¥È¥à2Ëç¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»ü¤·¤à»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö