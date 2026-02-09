BE:FIRST¡¦SOTA¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤¹¤ëBE:FIRST¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬8Æü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ËÌ©Ãå¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ê¤É31Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£RYUHEI¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¹ñ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿SOTA¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸ª¤ÎÎÏÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¿¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«RYUHEI¤È¤«¡£¤Ê¤Î¤Ëº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤Ç¤«¤¤Á¥¤Ë¡¢Í·Í÷Á¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈWe are BE:FIRST¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÈI'm from Japan!¡É¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈRYUHEI¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¤Ç¤ÎÂçÃÀ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RYUHEI¤µ¤ó¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥¤¤ÏÁêÀ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SHUNTO¡¡BE:FIRST¤Ï¡ØµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ù
¤Þ¤¿SHUNTO¤µ¤ó¤ÏBE:FIRST¤ò¡ÈµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢µÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¤°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¤Þ¤¡Ä¹¤¯¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤¦»¡ÃÎ¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃ¯¤«¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Ë¤³¤¦¾è¤Ã¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SOTA¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
ºÇ¸å¤ËSOTA¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Þ¤¿¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤±¤Æ¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤ê²»³Ú¹¥¤¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ²Ú¤ä¤«¤Ê½ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤â¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¶á»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»×¤¤¤Ã¤¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¡¢º£¸å¤Ï¿·ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤¹¤ëBE:FIRST¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£