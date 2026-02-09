7.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖÄ¾6¡×¤Ç300ÇÏÎÏ¡ª ¡È¿·¡É¡Ö¥¦¥Ë¥â¥°¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¹âÀÇ½4WD¡õ¾åÉÊÆâÁõ¤â¥¤¥¤ÆÈ¹ñ¤Î¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï
¿·¥¦¥Ë¥â¥°¡ª
¡¡ÆÈ¥À¥¤¥à¥é¡¼¥È¥é¥Ã¥¯»±²¼¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¡¢Â¿ÌÜÅªºî¶È¼Ö¡Ö¥¦¥Ë¥â¥°¡×¤Î¹ë²Ú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ë¥â¥°¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1946Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅªºî¶È¼Ö¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¢ÎÓ¶È¡¢·úÀß¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÌ¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¡ÖUniversal-Motor-Gerat¡×¤ËÍ³Íè¡£ÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¿ÌÜÅªÆ°ÎÏÁõÃÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¿·¡É¡Ö¥¦¥Ë¥â¥°¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡ÉûÊÑÂ®µ¡¤ÈµÕÅ¾µ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ì¤Ê4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ºî¶ÈÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Î»³³ÙÏ©¤ä¤Ì¤«¤ë¤ó¤ÀÉÔÀ°ÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÏÀî¤ä¿åÊÕ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Åºî¶È¤ò1Âæ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËüÇ½À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¼ÂÍÑÀ¡¦¹çÍýÀ¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¡¢¹ë²Ú¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ë¥â¥°¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸80¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢²þÂ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ø¥ë¥²¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¦¥Ë¥â¥°¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·³»öÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ë¥â¥°U4023¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¡Ê4¿Í¾è¤ê¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢Á´ÂÎ¤òSUV¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¹âµé¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î³°Éô¥ß¥é¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¡¢Á´Êý°Ì¤Î»ëÇ§À¤È°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï¤Î5.1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ231ÇÏÎÏ¡Ë¤«¤é7.7¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ300ÇÏÎÏ¡Ë¤Ø¤È´¹Áõ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áö¹ÔÀ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎCEO¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¦¥Ë¥â¥° ¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³×¿·¤È¾ðÇ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼ÂºÝ¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£