¡ãµÁÊì¤¬²Ç¤¤¤¸¤á¡ª¡ä¥¹¥ê¥à¤ÊÌ¼¤Ë¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡Ä¡ª¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¤ï¤¬»Ò¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤äµÁÎ¾¿Æ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤ÎÌ¼¤Ï20ºÐ¡£Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤«¤éÄÁ¤·¤¯ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤«¤é¿É¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬²È¤ÏÁ´¤¯ÂÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²È·Ï¤Ç¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤Ï²ñ¤¦ÅÙ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤È¡¢¤â¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë²Ä°¥ÁÛ¡£±ÉÍÜ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÂÎ¤«¤é¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï»º¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¿É¤¤¡£»ä¤Ï¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤¨¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Ê¹¤Î®¤»¤Ð¤¤¤¤¡£ÂÀ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
µÁÊì¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Àï¤¦ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ë
¡ØÊÌ¤Ë³Ñ¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ð¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤âÊìÆý¤Î½Ð¤¬°¤¤¤Î¤Ï¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¸¤á¤È°ì½ï¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÊýË¡¡¢Àï¤¦ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Î¤â¿Æ¤Î»Å»ö¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤±¤ì¤É¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤ÏµÁÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇµÁÊì¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÈ¿ÏÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬È¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µÁÊì¤â¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜ¿Í¤¬¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤éÊ¹¤Î®¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡©
¡Ø¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤¦Ìµ»ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¥¹¥ë¡¼¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù
µÁÊì¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢²¿¤â¿´¤Ë¤È¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¼¤µ¤ó¤â¤¢¤Þ¤ê½ý¤Ä¤«¤º¤ËºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤º¤Ë¡ÖµÁÊì¤¬¤Þ¤¿²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¤À¤á¤Ê¤é¡Ä¡Ä
¡Ø»ä¤Ê¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤«¤Ê¡£20ºÐ¤ÎÌ¼¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡£¿Æ¤¬¸ý½Ð¤¹¤³¤È¤¯¤é¤¤³Ð¸ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ì¼¤¬Ê¹¤Î®¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÁÊì¤È¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¡Ö¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¬ÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏµÁÊì¤ÎÌ£Êý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐµÁÍý¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÊì¿Æ¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤¨¤Ê¤¤ÃË¤â¤¤¤ë¤è¡£¤À¤«¤éÃ¶Æá¤Ë´üÂÔ¤·¤Á¤ã¥À¥á¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Ë¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÍê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÃ¶¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ø»ä¤Ê¤éÌ¼¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¡£Ì¼¤ÎÃ¶Æá¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢»ä¤«¤éÃ¶Æá¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿Æ¤¬½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤è¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÍê¤ì¤º¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÃ¯¤âÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿´¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿´¤òµÙ¤á¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯¤·µÙ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ì¼¤µ¤ó¤âµ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£