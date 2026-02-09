2Ç¯Á°¤«¤éÌµÌÈµö¾õÂÖ¤Ë¡Ä¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË(64)¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô
2·î9Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»ÔÆâ¤Î»ÔÆ»¾å¤ÇÌµÌÈµö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ64ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÌÈµö¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¾ò»Ô¾¾¥ÎÌÚÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(64)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï2·î9Æü¸áÁ°10»þÈ¾Á°¡¢»°¾ò»Ô¾¾¥ÎÌÚÄ®¤Î»ÔÆ»¾å¤ò¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç1¿Í¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤ª¤È¤È¤·6·î¤«¤éÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤ËÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤òÈ¯¸«¡£À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤«¤é¼ò¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö»äÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤ª¼ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£