¡Ú½°±¡Áª¡¦¿·³ã5¶è¡ÛÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÇßÃ«¼é»á¤Ï¼«Ì±¡¦¹âÄ»½¤°ì»á¤ËµÚ¤Ð¤º¡ÖÂç¤¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂçÀã¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ë¡Ä¡×
2·î8Æü¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã5¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÇßÃ«¼é»á¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤ËÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é»á¤ÎÇÔÀï¤ÎÊÛ
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç³«É¼¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤â³°¤Ç´¨¤¤Ãæ¡¢¸òÄÌÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤´¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤Ãæ¡¢ËÜÅö¤Ë°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÇßÃ«´èÄ¥¤ì¡×¤È¡£¸·¤·¤¤¤±¤É´èÄ¥¤í¤¦¡¢¶¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°ì¸À¡¢¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤¬»ä¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÁªµóÀï¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤ª»Ù¤¨¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢»ä¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
