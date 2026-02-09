ÂçÀã¤Ç²È²°ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¡Ä¿·³ã¡¦µû¾Â»Ô¤¬¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¡¡¹âÎð¼Ô¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤Ê¤É·×5¸®¤Ç½üÀã
1·î21Æü¤«¤é¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç²È²°ÅÝ²õ¤Ê¤É¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤Ï2·î9Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤Ëµû¾Â»Ô¤Ø¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î21Æü¤«¤é¤ÎÀã¤Ë¤è¤ê¡¢µû¾Â»Ô¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È²°ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¡£
¼«¼£ÂÎ¤ä¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë½üÀãºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ï2·î9Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë²È²°¤ÎÀã²¼¤í¤·¤Î¤¿¤á¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµû¾Â»Ô¡¡ÆâÅÄ´´É× »ÔÄ¹¡Û
¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡¢²¼¤í¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤·¤¿Ãæ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡×
ÇÉ¸¯ÃÏ°è¤Ïµû¾Â»Ô¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤¬70¿ÍÂÎÀ©¤ÇÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤Ê¤É·×5¸®¤ÎÌ±²È¤Î½üÀãºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å4»þ»þÅÀ¤ÎÀÑÀãÎÌ¤Ïµû¾Â»Ô¼éÌç¤Ç267cm¡¢¾®½Ð¤Ç197cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿Ç¯¤Î1¡¥3ÇÜ～1¡¥4ÇÜ¤Û¤É¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë½üÀãºî¶È¤Ï2·î9Æü¡¢°ìÆü¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢10Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
