Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡ÖÊì ¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡90Âå¤ÎÊì¤È¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ªÊìÍÍ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£90Âå¤ÎÊì¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊì ¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤ËÊì¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡¡Å·Æ¸¤Ï¡ÖÊì ¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖHappy Birthday É®»Ò¤µ¤ó¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢2¿Í¤ÇÊÂ¤Ó¤Û¤Û¾Ð¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ªÊìÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊì ¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤ËÊì¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡¡Å·Æ¸¤Ï¡ÖÊì ¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖHappy Birthday É®»Ò¤µ¤ó¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢2¿Í¤ÇÊÂ¤Ó¤Û¤Û¾Ð¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ªÊìÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£