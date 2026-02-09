¡ÚJ2¿·³ã¡ÛÁ¥±Û¥¢¥ë¥Ó½é¿Ø¡ªÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¡Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤È´î¤ÓÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¡× É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°³«ËëÀï
¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï2·î8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Î³«ËëÀá¤òÀï¤¤¡¢¸«»öÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿Á¥±Û¥¢¥ë¥Ó¡£¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç°¦É²FC¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÄ©¤ó¤À¥¢¥ë¥Ó¡£
¡Ö¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ¦´º¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¡¢SCÁêÌÏ¸¶¡ÊJ3¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿GK¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿º´Æ£³¤¹¨¤Î»Ñ¤â¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¡¢¤½¤Îº´Æ£¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥â¥é¥¨¥¹¡ª»î¹ç½øÈ×¤Î³«Ëë¥´ー¥ë¤Ç¥Áー¥à¤òÀª¤¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Áー¥à²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î³Þ°æ¤òÃæ¿´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´ー¥ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ï½ù¡¹¤Ë°¦É²¥Úー¥¹¤Ë¡£²¿ÅÙ¤«´í¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎGK¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡£¼¡¡¹¤Ë¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¹¥¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ó¤Ï1－0¤Ç¾¡Íø¡£³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ¥±ÛÍ¥Â¢ ´ÆÆÄ¡Û
¡Ö¶ì¤·¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×