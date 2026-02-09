¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡ß¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¤Î¥¥¹¡Ù¡¢3¡¦2Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡¡Ì¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤Êæ«¤Ë¿¼¤¯ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¤Î¥¥¹¡Ù¤¬¡¢3·î2Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¤Î¥¥¹¡ÙÌ¥ÏÇÅª¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó
¡¡Æ±ºî¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤¬¶¦±é¡£°ìÏ¢¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÊÝ¸±¶âº¾µ½»ö·ï¤òÄ´ºº¤¹¤ë¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯¡Ê¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ë¤¤¤ë¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¤ÎÈëÌ©¤òË½¤±¤ÐË½¤¯¤Û¤É¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤Êæ«¤Ë¿¼¤¯ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£2¿Í¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¿´ÍýÅª¶ÛÄ¥¤òÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Æ±ºî¡£¥Ï¥ó¡¦¥½¥é¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÑÍºá¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
