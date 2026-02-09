ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ö17²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×6ºÐ²¼¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½É×¤È2S¡¡¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×Àä»¿¤ÎÍò
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ»á¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈªÌî¤Ï¡Ö17²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼÷»ÊÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÉ×ÉØ¤ÇÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈªÌî¤Ï2008Ç¯¤ËÎëÌÚ»á¤È·ëº§¡£Íâ09Ç¯1·î¤Ëµó¼°¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢13Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£