¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤ò1·î4Æü¤Ë°úÂà¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¡Ê49¡Ë¤¬9Æü¡¢Podcast¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤ÎPodcastOff!¡×¤ò¹¹¿·¡£3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê36¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÄÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ÒÄ¹ÆüµÂè2²ó¤Ç¥Ò¥í¥à¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãª¶¶¼ÒÄ¹¡£ÂàÃÄÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤Î¹¹¿·¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¼°È¯É½¤Ç¤ÏÂàÃÄ¤Î»ö¼Â¤Î¤ß¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æüµ¤Ç¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¥Ò¥í¥à¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥í¥à¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤È¤«¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤È¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê»î¹ç²ñ¾ì¤«¤é¤Î¡Ëµ¢¤ê¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ò¥í¥à¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³Æ°¤¤Ï¼ã¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ïº£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤ÎÂàÃÄ¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³¤Í¡ÄÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡£¤¢¤¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¹Í¤¨¥Ò¥í¥à¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ç¡Ë¥Ò¥í¥à¤ò¼êÊü¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃª¶¶¼ÒÄ¹¡£¡Ö°ú¤»ß¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¥Ò¥í¥à¤Î·è°Õ¤Î¸Ç¤µ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë´¶¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖX¤Ç¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÈÃª¶¶¤ÏÊ¹¤Ê¬¤±¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤»²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡É¤Ã¤Æ¡£Àµ²ò¡ª¤Ê¤ó¤«¿´ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤Ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¸«Á÷¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¤·¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº¬¸»ÅªÍßµá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¥Î¡¼¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È°ú¤»ß¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸µµ¤°õ¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¬µî¤ë¤³¤È¤òÀË¤·¤ó¤À¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë11Æü¤ÎÂçºå¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¡Ö¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£