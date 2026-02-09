èñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë½Ë°Õ¡¡¹ñÌ±ÅÞ¡¦Å¢¼çÀÊ¤â¥³¥á¥ó¥È¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌ¡¢ÂæÃæÃæ±û¼Ò¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬²áµîºÇÂ¿¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢èñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¤Ï9Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¡×¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅ¢ÎïÊ¸¡Ê¤Æ¤¤¤ì¤¤¤Ö¤ó¡Ë¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
èñ»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤¹¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÎÏ¶¯¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿¼¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÂæÆü´Ö¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¤ÈÍ§¹¥¤Îå«¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¹â»Ô»á¤¬èñ»á¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅ¢ÎïÊ¸¼çÀÊ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ö¸«¶Ë¤á¤ë¡×
Å¢»á¤ÏÆ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¼£Ï©Àþ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤òº£¸å¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Åì¥¢¥¸¥¢¤¬ÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂ²ò¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«¤é¤ò¼é¤ê¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ËÍ»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¾ðÀª¤ÎÆ°¸þ¤ò¹âÅÙ¤Ê´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¼Ô¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¶ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»ÔÄ¹¤Ç¡¢2028Ç¯¤ÎÁíÅýÁª¤Ë¹ñÌ±ÅÞ¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëâº½¨±í¡Ê¤í¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë»á¤ÏÆ±Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢ÂæÃæ»ÔÀ¯ÉÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢Î´§Äî¡¢郝Àã¶ª¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
