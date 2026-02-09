²ü¸·Îá²¼¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬ÊªµÄ¡¡°äÂ²¤ËÌµµö²Ä¤Ç»£±Æ¡¢À½ºî¿Ø¼Õºá¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²ü¸·Îá²¼¤ÎÂæÏÑ¤Ç¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¡ÖÎÓµÁÍº°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âêºà¤ÎÉÒ´¶¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤äÅö»ö¼Ô¤ËÃÇ¤ê¤Ê¤¯À½ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈãÈ½¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£À½ºî¿Ø¤Ï7Æü¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±»ö·ï¤Ï²ü¸·Îá²¼¤Î1980Ç¯2·î28Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¡£Ì±¼ç²½¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤È·Ù»¡¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡ÖÈþÎïÅç»ö·ï¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥â¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÎÓµÁÍº»á¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÎÓ»á¤ÎÊì¿Æ¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÌ¼2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢Ä¹½÷¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÈþÎïÅç»ö·ï¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÓµÁÍº°ì²È»¦³²»ö·ï¤Ï45Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ä¤½¤Î¿¿ÁêµæÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö°Ü¹Ô´üÀµµÁÂ¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤¬2020Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ä´Æ»¡±¡¤¬2023Ç¯¤Ë¾µÇ§¤·¤¿ÁÜººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢·Ù»¡Â¦¤ÎÁÜºº¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤ä½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÀ¤µª·ì°Æ¡×¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×µ¼Ô²ñ¸«¤¬1Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢°ìÉô½Ð±é¼Ô¤¬»ö·ï¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎÓ»á¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢ÎÓ»á¤¬±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¢¦¡¡À½ºî¿Ø¤ä¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Áê¼¡¤®¼Õºá
ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢À½ºî²ñ¼Ò¤ÎÈñ»×Ñ½Ê¸²½¸ä³Ú¤ÈÉ÷¾°¹ñºÝÊ¸²½ÅÁÇÞ¤Ï7Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö·è¤·¤ÆÉÔ·É¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÎÓ»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Öº£¸å¤ÏÂº½Å¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«È¯Åª¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹Í¤¨ÆÀ¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°Õ¸«¤ä½õ¸À¤Ë¸¬µõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥ê¡¼¡ÊÍÌ¾®óÕ¡Ë¤ä¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Ê¡¼¡ÊÍûÀéÕ±¡Ë¡¢¥¸¥¨¥ó¡¦¥Þ¥ó¥·¥å¡¼¡Ê´Ê嫚½ñ¡Ë¤é¤âÆ±Æü¤Þ¤Ç¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡Öµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤ä²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¦¡¡¹ñ»Ë´Û´ÛÄ¹¤äÊ¸²½ÉôÄ¹¤âÈãÈ½
ÁíÅýÉÜÄ¾Â°¤ÎÎò»Ë¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¹ñ»Ë´Û¡×¤ÎÄÄµ·¿¼´ÛÄ¹¤Ï8Æü¡¢Æ±»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆæ¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ö·ï¤Î±Ç²è²½¤ä¾®Àâ²½¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È»ØÅ¦¡£²ü¸·Îá»þÂå¤Î°Å¹õ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï°Ú·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤·¤¿¡£
Íû±ó¡Ê¤ê¤¨¤ó¡ËÊ¸²½ÉôÄ¹¡ÊÊ¸²½Áê¡Ë¤âÆ±Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»ö·ï¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡£ÂæÏÑ¤ÎÎò»Ë¤È¿Í¡¹¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ê¹¿ÁÇÄÅ¡¢¹â²Ú¸¬¡¢ÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
