¡Ö¤¢¤Î²È¡¢¤ª¤«¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍÆµ¿¡¿¤³¤Î³¹¤ÎÃ¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê15¡Ë
´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ç¤¦¤º¤Þ¤¯¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°Û¼Á¤µ¡£
¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë·ù¤¬¤é¤»¤ÎÈÈ¿Í¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢¹Ù³°¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Ê¿Àî²È¡£1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÎ¤Æà¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¥Þ¥ÞÍ§¤äÄ®Æâ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì¥Þ¥Þ¤È¤Î¸ýÏÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¢ÌÚ¤ÎÇË²õ¤äÍî½ñ¤¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ¯¤«¡×¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¼Á¤¹¤®¤ë·ù¤¬¤é¤»¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ÎÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤Ä¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥°¥é¥Ï¥à»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤³¤Î³¹¤ÎÃ¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
