¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¥ì¥¤¥Ë¡¢¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁÞÆþ²Î¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤òÀ¸²Î¾§
¥ì¥¤¥Ë¤¬2·î7Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡ØFourever You Part2¡ÊBeside The Sky¡Ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÁÞÆþ²Î¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤òÀ¸²Î¾§¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ë¤¬ÅÐ¾ì
¡ØFourever You Part2¡ÊBeside The Sky¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØFourever You¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¥¿¥¤Ãæ¿´¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂè7ÏÃ¡¦Âè8ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ë¤Æ¥í¥±»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾ÝÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¡¢¥ì¥¤¥Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤¬ÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎBever Patsapon Jansuppakitkun¡Ê°Ê²¼¥Ó¥ô¥¡ー¡Ë¤ÈTonliew Methaphat Chimkul¡Ê°Ê²¼¥È¥ó¥ê¥¦¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼çÂê²Î¤Î²Î¾§¤È¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢ÁÞÆþ²Î¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþÀ¼¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç1,000¿Í¤òÌ¥Î»¡£¤µ¤é¤Ê¤ë²«¿§¤¤´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ë¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¢£ºÇ¸å¤Ï¥ì¥¤¥Ë¡¢¥Ó¥ô¥¡ー¡¢¥È¥ó¥ê¥¦¤Î3¿Í¤Ç²Î¾§
2¥³ー¥é¥¹ÌÜ¤Î¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ó¥ô¥¡ー¤È¥È¥ó¥ê¥¦¤â²ñ¾ì¸åÊý¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤ò²Î¾§¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥¤¥Ë¡¢¥Ó¥ô¥¡ー¡¢¥È¥ó¥ê¥¦¤Î3¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ²Î¾§¡£Ëþ°÷¤Î±Ç²è´Û¤ÎÇ®¶¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
²Î¾§¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬¹ß¤ê¤½¤½¤°¡£¥ì¥¤¥Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÆüËÜ¸ì¤ÇËÍ¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê°¦¤Î¥·ー¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¸²¤ï¤Ë¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
