KAZ（GENERATIONS数原龍友）朝日をテーマに制作した楽曲「Beautiful Sunrise」のリリックビデオ公開
GENERATIONSのボーカリスト・数原龍友のソロプロジェクト“KAZ”の新曲「Beautiful Sunrise」のリリックビデオが公開された。
■リリックビデオには朝日を浴びて早朝から心地よく日常を過ごす姿が
「Beautiful Sunrise」は、2021年に発売されたGENERATIONSのアルバム『Up ＆ Down』に収録され、のちにセルフカバーとしてリリースした「Beautiful Sunset」をモチーフに、朝日をテーマに制作した楽曲。
調子が上がらない目覚めでも、朝日を浴びれば素敵な1日を過ごせるという想いが込められており、リリックビデオでは朝日を浴びて早朝から心地よく日常を過ごす姿が描かれている。
なお本楽曲は4月15日に発売される、KAZのニューアルバム『LIFE GOES ON』に収録される。また、KAZは4月からは全国ツアー『KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON”』を開催する。
