¡ÈÌ±¼çÅÞ²¦¹ñ¡É¤¬Êø²õ¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¤Ç¿»Æ©¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÃæÆ»»´ÇÔ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÄËÌ³¤Æ»
¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿°ìÊý¤ÇÂç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¼¨Ä¾Á°¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Í¸¢¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂçÃÛ¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍîÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²·î£¹ÆüÄ«¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¾Ð´é¤Ç³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÃÛ¹ÈÍÕ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡×
¤·¤«¤·¡¢ÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·ÅÞ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÃÛ¹ÈÍÕ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¤«¤é¡£Ã»´ü´Ö¤Î·èÀï¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂ¦¶á¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼ÍµÇ·¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¤³¤ì¤À¤±¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
ËÌ³¤Æ»£±¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦²ÃÆ£µ®¹°¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¡£
»¥ËÚ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ë¡Ö²Ö¤Î£±¶è¡×¤«¤éÇ°´ê¤Î¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£µ®¹°¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÆ»²¼Âç¼ù¤µ¤ó¤Ï£´Áª¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ»²¼Âç¼ù¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ä¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÎÀ¯ºö¤¬¡¢Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ç½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
À¯¼£À¸³è¤¬Ä¹¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°©ºäÀ¿Æó¤µ¤ó¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¸þ»³½ß¤µ¤ó¤ËÇÔÀï¡£
¡Ê°©ºäÀ¿Æó¤µ¤ó¡Ë¡Ö·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï¡ËÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¡£²ò»¶¤«¤é¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ»¤¹¤®¤Æ¡¢À¯ºöµÄÏÀ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÌ±¼ç¤Î²ç¾ë¡×¤¬Êø¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÆ»Ï¢¡¡¾¡Éô¸»ÖÂåÉ½¡Ë¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬»þ´ÖÅª¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼êË¡¤È¤·¤Æ¤â·ë²ÌÅª¤ËÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î£²¿Í¤¬ÅöÁª¡£
¤½¤Î¿´¶¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¡Êº´Æ£±ÑÆ»¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀÕÇ¤¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸ø¼¨Ä¾Á°¤Ë°ÛÎã¤ÎÀïÎ¬¤Ë½Ð¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£
Àï¸åºÇÃ»¤ÎÃ»´ü·èÀï¤ÎÃæ¤Ç¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
