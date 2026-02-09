¡È²Ã½£À¶¸÷¡Éº´Æ£Î®»Ê¤¬¶Ë¤Î»Ñ¤Ë¡ª¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù²Ã½£À¶¸÷ Ã±µ³½Ð¿Ø ¶Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢5·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ã½£À¶¸÷ Ã±µ³½Ð¿Ø¡×¤Î¸ø±é¾ðÊó¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£Î®»Ê¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¡¦±é½ÐÉñÂæÂè2ÃÆ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¿Íµ¤PC¥Ö¥é¥¦¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE¡×¡ÊDMM GAMES¡¿NITRO PLUS¡Ë¤ò¸¶°Æ¤È¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¡¢Åá¥ß¥å¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¡ÈÃ±µ³½Ð¿Ø¡É¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2018Ç¯¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢2019Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¡¢¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²Ã½£À¶¸÷ Ã±µ³½Ð¿Ø¡×¡£2019Ç¯¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤è¤ê7Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù ²Ã½£À¶¸÷ Ã±µ³½Ð¿Ø ¶Ë ¤È¤·¡¢¡È¶Ë¤Î»Ñ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ã½£À¶¸÷¤¬½Ð¿Ø¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢²Ã½£À¶¸÷Ìò¤Îº´Æ£Î®»Ê¤¬³ýÌî¥¤¥µ¥à¤È¶¦Æ±¤Ç±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿²Ã½£À¶¸÷¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇÆÏ¤±¤ë¸ø±é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¸ø±éÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²Ã½£À¶¸÷¤Î½¤¹Ô½ÐÎ©¤«¤é½¤¹Ôµ¢´Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ°²è¤ò5·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢2·î10Æü¤è¤êÅá¥ß¥å¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù ²Ã½£À¶¸÷ Ã±µ³½Ð¿Ø ¶Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ5·î1Æü¡Á10Æü¡¢Âçºå¡¦Åìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ5·î16Æü¡Á25Æü¾å±é¡£
