¾°ÌïVSÃæÃ«¡Ä¤½¤Î¾¡¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ª¡¡¸µIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤¬ÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Ë»²Àï¤Ø
¡¡¸µIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê29¡áÏ»Åç¡Ë¤¬¡¢¸µWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦°ËÆ£²íÀã»á¡Ê35¡Ë¤ÎYouTube¡ÖTreasure¡¡Boxing¡¡Promotion¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂÐ°æ¾å¾°Ìï¡¢ÂÐÃæÃ«½á¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤«ÃæÃ«Áª¼ê¤Î¾¡¤Ã¤¿Êý¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡2·î15Æü¤ËIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÄ©¤à¡£Æ±4°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥ë¥«¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤ÎÀè¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ø¤Î»²Æþ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Ç¤Ï±¦¸ªÃ¦±±¤Ç6²ó½ªÎ»TKOÉé¤±¡£¥×¥í½é¹õÀ±¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾µé¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÃæÃ«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÃæÃ«¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¡£À¾ÅÄ¤Ïº£²ó¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢°æ¾å¤«¡¢ÃæÃ«¤Î¾¡¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÉé¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃæÃ«Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°æ¾åÀï¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤òÇË¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤â¤¦°ìÅÙ·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ°²óÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ÎÇÜÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤¬ËÉ±Ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ØÅ¾µé¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÀ¾ÅÄ¤¬IBF¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÃ«¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¹½¿Þ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÇÀ¾ÅÄ¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£