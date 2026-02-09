DAIGO¡¢5ºÐÄ¹½÷¤Î¡È¥á¥¤¥¯»ö¾ð¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¥¹¥á»È¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
2·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØÂÀÅÄ°ß»¶ presents DAIGO¤ÎOHAYO-WISH!!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢DAIGO¤¬5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î¥á¥¤¥¯»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛDAIGO¡ÖºÊ¤ÈÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½Ð±é¤òÊó¹ð¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
ÈÖÁÈ¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ´ë²è¤Ç¡¢11ºÐ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡È¥³¥¹¥á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬Î¾¿Æ¤Ë¤Þ¤À¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢DAIGO¤Ï¡Öº£¤â¤¦¥á¥¤¥¯¤È¤«ÄãÇ¯Îð²½¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¥Ã¥º¥³¥¹¥á¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¼¤Î»Ò2ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦YouTube¤È¤«¼«Ê¬¤Ç²èÌÌ¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤â¤¦YouTube¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤´²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÈMCT¡É¤Ç¤¹¡£¡ÈÌ¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¡¢»È¤Ã¤Æ¤ë¡É¡£5ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖËèÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤È¤«¡¢¥Þ¥Þ¤Î¥³¥¹¥á»È¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤«¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡Ä¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é·ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÉÅÉ¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤À¤«¤éÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤«¤éµö²Ä¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£