Å·³¤Í´´õ¡¡Êì¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡¡7ºÐ²¼¤Ç¡ÖÅ®°¦¡×¤¹¤ëÄï¤«¤éËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¿Æ¤Î¿¦¶È¤ÈËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·³¤¤ÏÅìµþ¡¦¾åÌîÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢·»¡¢Äï¤Î¤¤¤ë5¿Í²ÈÂ²¡£Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½÷¿Æ¤ÏÌ¼¤Ë³ä¤È¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä»ä¤¬³ä¤È¥È¥í¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¶¦±é¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥È¥í¤¤¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«¡¢É¬»à¤³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Éã¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¡¤¹¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ÈÂ²¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Å·³¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7ºÐ²¼¤Ç¡ÖÅ®°¦¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÄï¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¡¢Å·³¤¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡Ö¤æ¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£