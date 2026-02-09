¡Ú¹âÃÎ¶¥ÎØ¡¡F1»³ºê·®ÇÕ¡Û¹â¾¾µÇ°V¤ÎÀÐ¸¶ñ¥¤¬ÅÐ¾ì¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¹âÃÎ¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡Ö»³ºê·®ÇÕ¡×¤¬10Æü¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£9Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹â¾¾µÇ°¡Ê¾®¾¾Åç³«ºÅ¡Ë¤òÍ¥¾¡¤·¤¿ÀÐ¸¶ñ¥¡Ê26¡á¹áÀî¡Ë¤Î¶á¶·¤ÎÀª¤¤¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£
¡¡¾®¾¾Åç·è¾¡¤ÏÈÖ¼ê¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤ÏÏ¢Æü¡¢É÷¤òÀÚ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÊÌÀþ¤òÉõ¤¸¤Æ1Ãå¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ»Í¹ñÃÏ¶è¤Ç¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¢Ä®ÅÄÂÀ²æ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇG1¥¿¥¤¥È¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡24¡¢25Ç¯¤ËSµéºÇÂ¿¾¡¡£º£Àá¤Ï200¾¡¡Ê¸½ºß198¾¡¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎG1Àï¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£½éÆü12R¤âÊ¿¾ï¿´¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ò´Ó¤¡¢¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£