¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦Åçº¬¸©¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö±ÀÆî»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÃÏÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ä¼«Á³¡¢Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶Á¤¤ä»úÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»Ô¤Ï¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åçº¬¸©¤Î»Ô¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±ÀÆî»Ô¤Î±À¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø±À¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤Ë¿ÀÈëÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¯¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö±ÀÆî¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤ÎÁñ¸·¤µ¤È¿ÀÈëÀ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Á¤¤À¤±¤Ç¿´¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø±À¤¬½Ð¤ëÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦»úÌÌ¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢¶õ¤È¿À¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¸Å¤ÎÉ¤Îò»Ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ª¤êÌ¾Á°¤À¤±¤ÇÁÔÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¿À¡¹¤¬½¸¤¦ÃÏ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¿ÀÍÍ¤¬½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤«¤é¡£¡Ø¤¤¤º¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§±ÀÆî»Ô¡¿46É¼Åçº¬¸©¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±ÀÆî»Ô¤Ï¡¢Èå°ËÀî¤Î¸»Î®ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡Ö±À¡×¤È¤¤¤¦»ú¤¬»ý¤ÄÁÔÂç¤µ¤ä¿ÀÈëÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¡ÖÆî¡×¤È¤¤¤¦Êý³Ñ¤ò¼¨¤¹¶Á¤¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤É¤³¤«¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸Å»öµ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÀÏÃ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤·¤Æ¤ÎÇØ·Ê¤â¡¢Ì¾Á°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§½Ð±À»Ô¡¿179É¼Åçº¬¸©ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½Ð±À»Ô¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢¡Ö¿ÀÏÃ¤Î¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð±À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢´Á»ú¤Î»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤ä¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ÎÉñÂæ¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¿À¤¬½¸¤¦¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶Á¤¤ä¡¢Îò»Ë¤È¿ÀÈëÀ¤òÂÓ¤Ó¤¿Ì¾Á°¤¬¡¢Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
