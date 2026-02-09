Åìµþ¹Ù³°¤Ç¡ÖÏ·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÉðÂ¢Ìî»Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅìµþ¹Ù³°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÏ·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Åìµþ¥¬¥¤¥É¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÉ¬¤º¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëµÈ¾Í»û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤¬½¸¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢µÈ¾Í»û±Ø¤«¤é¤ÏÅÅ¼Ö1ËÜ¤Ç¿·½É±Ø¤ä½ÂÃ«±Ø¤Ø20Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¤ÎÆ¬²¸»ò¸ø±à¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿È¶á¤Ë¼«Á³¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»Ô¤Î»Üºö¤âÁá¤¯¤«¤é»ÔÌ±»²²Ã¤Ç·×²è¡¦¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤à¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹ÔÀ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸µÁÄ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¥¹¡Ö¥à¡¼¥Ð¥¹¡×¤¬»ÔÆâ¤ò7Ï©Àþ9¥ë¡¼¥È¤ÇÁö¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬Â¿¤¯¸ø¶¦¸òÄÌ¤âÊØÍø¤Ç¡¢¹âÎð´ü¤Ç¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö½»¤à¤Î¤ËÉ¬Í×¤½¤¦¤Ê»ÜÀß¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÀ¸³èÍøÊØÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ËàÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´ÅªÅÔ»Ô¡£¿·½É±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¤ÎÈ¬²¦»Ò±Ø¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë»Ô¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½58Ëü¿Í¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤âÍ¿ô¤Î³Ø±àÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï21¤â¤ÎÂç³Ø¤ä¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤òÍÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹âÈø»³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Á³¤¬¿È¶á¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¡×³¹¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÅÔÆâ1°Ì¤ò¸Ø¤ëÇÀ¶ÈÃÏ°è¡£Ä¾Çä½ê¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬µá¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÐ¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ¿ËàÃÏÊý¤ÎÃæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¸òÄÌ¤ÎÊØ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤ÎÎÉ¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÎØ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Â¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ä°åÎÅ¤âÊØÍø¤Ç¡¢¹âÈø»³¤Ê¤É¼«Á³¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢»¶Êâ¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¡¢Ï·¸å¤ò²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë³¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Æ£´Ý Í³²Ú ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Åìµþ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ò´Þ¤áÌó30Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¼èºà¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï2000°Ê¾å¡£2008Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏAll AboutÅìµþ¥¬¥¤¥É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¡£
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(Ê¸:Æ£´Ý Í³²Ú)
