¡Ö¤É¤³¤«¤òºï¤ëÀ¯¼£¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Ñ¥¤¤ò¹¤²¤ë¶ñÂÎºö
½°µÄ±¡Áªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·»þÂå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¹ñ²ÈÁü¤À¡£
Èà½÷¤¬Àâ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ì¤Íè¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´À¤Âå¤Î°Â¿´´¶¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤äÅÚÃÏÇã¼ý¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡ÖÁí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆâ³Õ¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö³Ð¸ç¤ÇÄ©¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾ÊÄ£ºÆÊÔ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£2024Ç¯9·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Âç²¼±Ñ¼£»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡¡°¦¹ñ¤È¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¹ñ²È´Ñ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î³°¸ò¤«¡© ¹â»ÔÁíÍý¤¬´Ú¹ñ¼óÇ¾¤È¡Ö¥É¥é¥à¶¦±é¡×
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ù¤»þ´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸òÎÏ¡¢ËÉ±ÒÎÏ¡¢·ÐºÑÎÏ¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢¾ðÊóÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤³¦°ì¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤À¤«¤é¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤âÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢·ÐºÑ¤Î¥Ñ¥¤¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤â°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¹â»Ô¤ÏÁ´À¤Âå¤¬°Â¿´´¶¤òÊú¤±¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ö¹ñÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿À¯ºö¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¡¢»ä¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Êý¡¹¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ã¤¤Êý¡¹¤¬¾ÃÈñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬É¬Í×¤Ê°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤ò¼õ¤±¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¤¤Êý¡¹¤â¾ÃÈñ¤ä¼«¤é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ºÐ¤ò¤È¤ë¤È¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤ËÊ¤¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÐ½Ð¥«¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤ËÎå¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ÏÅê»ñ¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÇÉÙ¤òÀ¸¤ß¡¢ÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤º¤È¤âÀÇ¼ýÁý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤Ê»Üºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤â¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Îºâ¸»¤¬¤´¹âÎð¤ÎÊý¡¹¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¼ã¤¤À¤Âå¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬À¸³èÈñ¤Ë¤âº¤¤ê¡¢É¬Í×¤Ê°åÎÅ¤ä²ð¸î¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑ¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÁ´À¤Âå¤Î°Â¿´´¶ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤òºï¤Ã¤ÆÊÌ¤Î¤É¤³¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥Ñ¥¤¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬µ»½Ñ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ËÉÙ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡£ÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤âÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤»¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Á´À¤Âå·¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤ò¼é¤êÈ´¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎEEX¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ËÆâ¤ËÃæ¹ñ¤¬¥Ö¥¤¤ò¾¡¼ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¹ñÏ¢³¤ÍÎË¡¾òÌó°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾òÌó¤Ë¤Ï°ãË¡¹½Â¤Êª¤ÎÅ±µî¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÅ±µîÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥¤¤ÏÊüÃÖ¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Á¥Çõ¹Ò¹Ô¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÅ±µî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂç¿Ã¤È¤·¤Æ½ÅÍ×ÅÚÃÏÅùÄ´ººË¡¤â½ê´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤ÏÀ©¸Â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ï´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×ÅÚÃÏÅù¤Î»È¤¤Êý¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ËÆüËÜ¤¬WTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¤ÎGATS¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎËÇ°×¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¶¨Äê¡Ë¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ±ÊÝ¤»¤º¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÏÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ±ÊÝ¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤¤ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñºÝË¡¤Ï¹ñÆâË¡¤è¤ê¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅÚÃÏ¼è°ú¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡Î§¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¶¨Äê²ÃÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Çº¤Æñ¤Ê¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÚÃÏ¼è°ú¤òÎ±ÊÝ¤¹¤ëÅØÎÏ¤â»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¼«¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÛµÞ»þ¤ËÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñËÉ½àÈ÷¤òµá¤á¤ë¹ñËÉÆ°°÷Ë¡¡¢¹ñ²È¾ðÊó¹©ºî¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¹ñÌ±¤Ëµá¤á¤ë¹ñ²È¾ðÊóË¡¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËÌ±´Ö¤òÆ°°÷¤¹¤ëË¡Î§¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹â»Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ¼Ô¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÊì¹ñ¤Î¾ðÊó¹©ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Èù¡Ê¤¤Ó¡Ëµ»½Ñ¤ÎÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Î¿¶¶½ÉôÌç¤Ï¡¢·Ð»º¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤âÊ¸²Ê¾Ê¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¾ðÊóÄÌ¿®¾Ê¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆâ³ÕÄ¾³í¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ä£¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡Ë¤â´Þ¤à¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë°ì¸µÅª¤Ê¸¢¸Â¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤ÄÁÈ¿¥¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
WTO¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï³°Ì³¾Ê¤È·Ð»º¾Ê¤ÎÂç¿ÃÆóÌ¾¤¬À¯ÉÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î»²²Ã¹ñ¤«¤é¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤ÎÀßÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
´Ä¶¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¡¢´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤âÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¤È¹â»Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï½Ä³ä¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÆÊÔ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥É¥í¡¼¥ó¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â¡¢ËÜÂÎ¤Ï·Ð»º¾Ê¤ä¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¢Èô¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¡¢¹¶·â·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤ä³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ä·Ù»¡Ä£¡¢ÅÅÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁíÌ³¾Ê¤È¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¹â»Ô¤¬¾ÊÄ£ºÆÊÔ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢³Æ¾ÊÄ£¤«¤éÄñ¹³¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÆâ³Õ¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¹â»Ô¤ÏËÜµ¤¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê½õÀ®¶â¤Ï¤Ò¤É¤¤ÉÔÀµ¼õµë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥é¥ë¥Ï¥¶¡¼¥É¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤âÅ°Äì¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Ë¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÉÔÀµ¼õµëÌäÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤¬Æ²¡¹¤ÈÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸øÀµ¤µ¤ÎÃ´ÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢2024Ç¯9·î15Æü´©¹Ô¤Î½ñÀÒ¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ °¦¹ñ¤È¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö»þ¤Î¹½ÁÛ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Âç²¼ ±Ñ¼£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1944Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1968Ç¯¡¢¹ÅçÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¤È¤·¤ÆÀ¯³¦ºâ³¦¤«¤é·ÝÇ½¡¢ÈÈºá¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½½»°¿Í¤Î¥æ¥À »°±Û¡¦ÃË¤¿¤Á¤ÎÌîË¾¤ÈÊø²õ¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¼ÂÏ¿ ÅÄÃæ³Ñ±É¤ÈÅ´¤Î·³ÃÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+¦ÁÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¾¼ÏÂ°Ç¤Î»ÙÇÛ¼ÔÎóÅÁ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É500ºý°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥Ï¥Þ¤ÎÄë²¦¡½²£ÉÍ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË Æ£ÌÚ¹¬É×¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¡¢¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¾¼·Ã 35Ç¯¤Î½Õ²Æ½©Åß¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£(Ê¸:Âç²¼ ±Ñ¼£)
