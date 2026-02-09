¿·¼Ö108Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¡Ö¡È8¿Í¾è¤ì¤ë¡É¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¤á¤Á¤ã°Â¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõÈ÷¡×¤Ë¥¢¥ê!? ¡È³ä¤êÀÚ¤ê¾åÅù¡É¤Î¡ÖÁö¤ë²½ÀÐ¡×¤³¤È»Â¿·¡Ö¥Ü¥é¥ó¡×¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó»ÅÍÍ¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¿·¼Ö108Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¡Ö¡È8¿Í¾è¤ì¤ë¡É¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬À¨¤¤¡ª
¡¡ÅÅÆ°²½¤äÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹âÀÇ½²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¸½Âå¡£
¡¡¤·¤«¤·À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÇ¿·ÁõÈ÷¤¬°ìÀÚÉÔÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤È¤¦¤ÎÀÎ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Öµì·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¿·¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬8¿Í¾è¤ì¤ë¥¹¥º¥¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê61Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÂæ¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥óË¡¿Í¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥º¥¡×¤Î¼è¤ê°·¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¥ó¡¢¡Ö¥Ü¥é¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢°ì¸«¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï1982Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡¢½éÂå¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß6ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢¤Û¤ÜÅö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡È¥Ü¥é¥ó¡É¤ÎÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3255mm¡ßÁ´Éý1395mm¡ßÁ´¹â1845mm¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Îµì·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥Á¤ä¥Ú¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Î¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ä¥¹¥é¥à³¹¤Ç¤â¡¢È´·²¤Î¼è¤ê²ó¤·À¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³Ñ·¿2Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ËÌµÅÉÁõ¤Î¹õ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¡¢½éÂå¥¨¥Ö¥ê¥¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï³«¸ýÉô¤Î¶¹¤¤¼êÆ°¼°¤Ç¡¢µëÌý¸ý¤Ë¤Ï³¸¤¬¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥×¤¬Çí¤½Ð¤·¡£
¡¡B¥Ô¥é¡¼¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¥µ¥¤¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÁö¤ë¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤âÅ°Äì¤·¤Æ¼ÂÍÑÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÄ¥¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¡¢Å´ÈÄ¤¬Çí¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¡£
¡¡¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ï¼ù»é¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿á¤½Ð¤·¸ý¤¹¤éÉ¸½à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ï³§Ìµ¡£
¡¡¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¹¤éÁõÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Í£°ì¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Bluetooth¤äUSBÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥Ç¥Ã¥¤È¡¢ÅðÆñËÉ»ß¤Î¥¤¥â¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ37ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë796ccÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢4Â®MT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÎØ¤ò¶îÆ°¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¾è¼ÖÄê°÷¤Ç¡¢¥¨¥Ö¥ê¥¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡Ö5¿Í¾è¤ê¡×¤¬´ðËÜ¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö8¿Í¾è¤ê¡×¤âÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç³Èñ¤Ï12¡Á14km¡¿LÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ²Á³Ê¤Ï194Ëü¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó108Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ²÷Å¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö²ÙÊª¤ò±¿¤ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Â¤µ¤ÈÀ°È÷À¤Î¹â¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬À¸¤»Ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤ÏÆ»Ï©´Ä¶¤¬°¤¯¡¢¤Þ¤¿ÇÓ¥¬¥¹¤ä°ÂÁ´µ¬À©¤Ê¤É¤âÀè¿Ê¹ñ¤Û¤É¸·¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ê£»¨¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ò»ý¤ÄºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¡¢¹½Â¤¤¬Ã±½ã¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤È¥ì¥ó¥Á¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ¾¤»¤ë¤è¤¦¤Êµì·¿¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÉôÉÊ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â½¤Íý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ü¥é¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹¼÷¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2024Ç¯10·î¡¢¥Ü¥é¥ó¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ü¥é¥ó¤ÏÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸å·Ñ¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤¤ÏÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿Ê¬¡¢²Á³Ê¤â1.5ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤ÁªÂò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£