¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ü1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥¨¥í¥Í¥¿¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡§¥´¥Ã¥É¥¿¥ó
¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ10Ê¬¡Ë2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Ï¡¢Âè2²ó¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ü1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£¤·¤º¤ë¡ÊÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢½ã¡Ë¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡Ê¿¹¿µÂÀÏº¡¢¹¾¸ýÄ¾¿Í¡Ë¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¤Î3ÁÈ¤¬¡¢¥¨¥í¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ü1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥¨¥í¥Í¥¿¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡§¥´¥Ã¥É¥¿¥ó
»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò1¿Í²Ã¤¨¤¿¥Í¥¿¤Ç¶¥¤¦¥Æ¥ìÅì¤Î¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ü1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£Âè1²óÂç²ñ¤Ï¡¢¤äÃÄ¡Üº¬Èø¤¢¤«¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Í¥¾¡¡¢º£²ó¤â¼ÂÎÏÇÉ3ÁÈ¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÈÁêÊý¡É¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÎ¯¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¡×¤¬¡Ö·ë²Ì¡¢5²ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡Ü±éµ»ÇÉ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÆóÍÕ¥¨¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
µï¼ò²°¤Ç¡¢²ÝÄ¹Ìò¤Î¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤¬¿·Æþ¼Ò°÷Ìò¤ÎÆóÍÕ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤´¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä
ÆóÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤Á¢þ¤Á¡»¤Î»ý¤ÁÊý¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤À¤á¡¢¸í²ò¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡ª¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡¢MC¿Ø¤âÇú¾Ð¡£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆóÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë¥Í¥¿¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¡È¤Á¢þ¤Á¤ó¡É¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥¿Ãæ¤Î¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤«¤é¡Ö»ä¤ÎAV´Ñ¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ç¸À¤¤Ìõ¡£
ËÜ¶È¡á¥¨¥í¥Í¥¿¡©¤Î¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃÝÆâÍµª¤ò¥×¥é¥¹1¡£¥¿¥ó¥´¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¾Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä
¤¢¤ë¼ï¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ê¡©¡Ë¤Ë¡¢MC¿Ø¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MC¿Ø¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Ç¡¢Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÈäÏª¡ª¡©
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¨¥í¥Í¥¿¡ÈÍð¸òÃË¥³¥ó¥È¡É¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤·¤º¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¿·¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î¸å¤í¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ßÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿°ª¤¤¤Ö¤¤ò¥×¥é¥¹1¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥º¥à¥¨¥í¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£
¼Â¸³Åª¤Ê¥Í¥¿¤ËMC¿Ø¤â¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢ÃÓÅÄ¤«¤éËÁÆ¬¤ËÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÃÌ¤¬¡£¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿Íð¸òÃË¥Í¥¿¤¬·Ý¿Í¤Ë¤âÀ¤´ÖÅª¤Ë¤âÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¡Ä
¡Ö¼¡¤Ë¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£Íð¸òÃË¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡Ä¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¤â¤¦¥¨¥í¥Í¥¿¤Ë¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡£
¤ª¤®¤Ï¤ä¤®¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤ë¤¬¡Ä
·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¡£¡Ö¥¹¥«¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ç¡×¤ÈÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤Î¸ýÄ´¤Ç¥À¥á½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ï¤â¤¦¥¨¥í¤Î¥Í¥¿¤·¤«¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¶¯À©¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ª¡©¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
