¡Ú½°±¡Áª¡¦¿·³ã3¶è¡Û¼«Ì±¡¦ºØÆ£ÍÎÌÀ»á¤¬ÃæÆ»¡¦¹õ´ä±§ÍÎ»á¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·èÀ©¤¹¡ÖËÜÊª¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¡×
2·î8Æü¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã3¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ºØÆ£ÍÎÌÀ»á¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦¹õ´ä±§ÍÎ»á¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤ÆÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó6²óÌÜ¤ÎÁíÁªµó¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ÇÇ°´ê¤Î¾®Áªµó¶è¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°èÃÏ°è¡¢½¸Íî½¸Íî¡¢¤Þ¤¿³ÆÃÄÂÎ¡¢¿¦°è¤«¤é»ä¡¢ºØÆ£ÍÎÌÀ¤òº£Æü¤Þ¤Ç¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢¤³¤ì¤ÇÂ¿¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò¤ªÍ¿¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿·³ã3¶è¤Ç»ä¤Ë¤ªÍ¿¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿É¼¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ªÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÎÏ°Ê¾å¤ÎÉ¼¤òº£²ó¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤â¤Î¤È¼«³Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤¬¤Þ¤¿¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¹ñÀ¯¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ñÀ¯¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ïº£ÅÙ¤Ï¤â¤¦¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ï¼Â¼Á»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂçÊÑÅß¤Î¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ê½üÀã¡¢¤Þ¤¿Ä®¤Î½üÀã¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤È¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤«¤é¤Î¤³¤ÎÅöÁª¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î´¶¼Õ¤ÈÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
